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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Украинский дрон со взрывчаткой уничтожен в районе Энергодара

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ со взрывчаткой из США уничтожен в районе Энергодара, сообщил представитель правоохранительных органов Запорожской области журналистам в воскресенье.

"Зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленными на Украину из США", - сказал он.

По его словам, содержимое беспилотника включало пять пластин С4 по 540 грамм (723 грамма в тротиловом эквиваленте), оснащенных магнитным креплением, пять детонаторов и пять комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе.

ВСУ Запорожская область Энергодар
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