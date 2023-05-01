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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Подорвана опора ЛЭП в Ленинградской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подрыв опоры линии электропередач совершён в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", - написал глава региона в телеграм-канале.

Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме, отметил Дрозденко.

На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Позднее Дрозденко написал в телеграм-канале, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

В настоящее время специалисты обследуют другие опоры повреждённой линии.

Губернатор призывает жителей Ленинградской области быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.

Ленинградская область Александр Дрозденко
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