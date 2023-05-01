Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области квалифицирован как диверсия

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области стал поводом для уголовного разбирательства, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено дело по статьям 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователи вместе с экспертами осматривают место происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры Ленинградской области устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему.

Как сообщалось, в ночь на 1 мая неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области. На другой опоре обнаружили взрывное устройство, которое впоследствии сняли и обезвредили.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было, сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме.