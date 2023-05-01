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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Глава Севастополя сообщил об атаке дронов на город

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в понедельник в Севастополе по беспилотникам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности", - написал он в своем телеграм-канале.

О том, что силы ПВО сбили беспилотный аппарат на западе Крыма, сообщил ранее в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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