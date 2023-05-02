Экс-мэру Владивостока Гуменюку снизили срок заключения до 12 лет

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд сократил срок лишения свободы бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, ранее приговоренному к 16,5 годам колонии по делу о взяточничестве. Об этом сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

"Приговор изменен, окончательно наказание по совокупности преступлений снижено до 12 лет", - сказала она.

Апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции подала стороны защиты.

Ленинский районный суд Владивостока 18 января признал Гуменюка виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 16,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей. После оглашения приговора экс-мэр заявил, что не признает вину и будет обжаловать приговор.

Суд установил, что Гуменюк с декабря 2018 года по февраль 2021 года, исполняя обязанности мэра Владивостока, а позже, будучи главой города, получал взятки от представителей МБУ "Некрополь" (муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг - ИФ) за покровительство деятельности учреждения. Общая сумма взятки, полученной от представителей МБУ "Некрополь", превысила 31,2 млн рублей.

Также, по данным следствия, с 2016 по 2018 годы Гуменюк, занимавший пост директора хозуправления администрации Приморья, получил от представителя двух частных компаний взятку в размере более 3,5 млн рублей.

Взятки передавались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, а также обеспечение победы этих организаций на электронных аукционах. Кроме того, чиновнику оказали услугу по погашению долга его сына в размере 3 млн рублей.

В октябре 2021 года суд избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу, затем арест продлевался. Имущество бывшего мэра стоимостью 35 млн рублей было арестовано.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию.