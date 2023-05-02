Правительству поручено проработать льготную ипотеку для преподавателей колледжей
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента рассмотрит вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов преподавателям колледжей, сообщает сайт Кремля.
Речь идет об образовательных организациях, которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования, отобранные в рамках федерального проекта "Профессионалитет" ,
Это одно из поручений, сформулированных после пленарного заседания съезда РСПП и встречи с членами бюро союза. Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 1 октября 2023 года.