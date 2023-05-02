Что произошло за день: вторник, 2 мая

Умер Валентин Юдашкин, в центре Москвы напали на баскетболиста ЦСКА, будущее российского Adidas

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU -- Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. В последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием, сообщалось, что он болен раком. Прощание пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.

- Сергей Шойгу заявил, что армия Украины потеряла более 15 тыс. человек за прошедший месяц. В свою очередь Дмитрий Песков подчеркнул, что США не располагают достоверными данными о потерях России, информация о 100 тысячах убитых и раненых "взята с потолка".

- Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы. В МИД РФ подчеркнули, что действия Варшавы "не останутся без должной реакции, которая не заставит себя долго ждать".

- ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня. Транзит данных товаров через пять этих стран далее в ЕС или другие страны за его пределами сохраняется.

- Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, это позволит компании перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.

- Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения. Неизвестные избили его на выходе из столичного ресторана. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

- Путин распорядился перенести дату празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня.

- Китайская Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины. Глубина скважины на месторождении Тарим на краю пустыни Такла-Макан составит 9472 метра, что более чем на шестьсот метров превышает высоту горы Эверест.