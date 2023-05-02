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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Шойгу заявил, что армия Украины потеряла более 15 тыс. человек за прошедший месяц

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Армия Украины в апреле текущего года потеряла более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр обороны РФ также сообщил, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили "восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом", - сказал Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
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