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Прощание с Юдашкиным пройдет в субботу на Троекуровском кладбище

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет в субботу на Троекуровском кладбище, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дома моды Юдашкина.

"Официальная церемония прощания пройдёт 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище", - сообщили агентству.

В пресс-службе уточнили, что прощание будет открытое.

КультураУмер модельер Валентин ЮдашкинУмер модельер Валентин ЮдашкинЧитать подробнее

Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Как сообщили "Интерфаксу" в окружении модельера, в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. "В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось", - сказал собеседник агентства.

Валентин Юдашкин - советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств России, а также академик Российской академии художеств.

Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году у модельера был диагностирован рак почки.

Валентин Юдашкин Троекуровское кладбище
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