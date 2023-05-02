Умер модельер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На 60-м году жизни скончался художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении модельера.

"Да, Валентин Абрамович скончался", - сказал собеседник агентства.

В окружении модельера агентству также сообщили, что последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. "В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось", - добавил собеседник агентства.

О смерти Юдашкина также сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на его супругу.

Юдашкин родился в 1963 году. Он является советским и российским художником-модельером, Народным художником России, заслуженным деятелем искусств России, а также академиком Российской академии художеств.

Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году у модельера был диагностирован рак почки.