Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Китайская Sinopec приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.

Как ожидается, глубина скважины на месторождении Тарим на краю пустыни Такла-Макан составит 9472 метра, что более чем на шестьсот метров превышает высоту горы Эверест, сообщила нефтехимическая компания.

Как отмечают эксперты, это бурение свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин, сообщает агентство "Синьхуа".