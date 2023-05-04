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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Более 4,2 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,2 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 4 273 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 929 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,9%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 3 214 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 059.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 33 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 482 человека, или на 14,2% больше в сравнении с 3 мая", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 866 342 случая заражения коронавирусной инфекцией, 398 431 умерший и 22 273 109 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 04 мая 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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