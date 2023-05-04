Что произошло за день: четверг, 4 мая

Последствия атаки Кремля дронами, планируемое выступление Путина на параде и международная операция по борьбе с контрабандой произведений искусства

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Решение об ударе беспилотниками по Кремлю принималось не в Киеве, а в Вашингтоне, заявил Дмитрий Песков. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что США не имеют никакого отношения к атаке. Песков не стал комментировать высказывания Кирби.

- На кремлевском куполе в результате атаки дронами были опалены два медных листа. К завтрашнему дню их поменяют, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

- Владимир Путин выступит на параде 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после попытки нанесения удара по резиденции президента РФ в Кремле будут приняты дополнительные меры безопасности.

- Пожар на Ильском НПЗ произошел в результате атаки, предположительно, трех беспилотников. В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что один резервуар был разрушен, на втором произошло возгорание.

- Росавиация скорректирует сеть субсидируемых региональных маршрутов в связи с сокращением господдержки.

- Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области после взрыва.

- В ходе международной операции изъяли 11 049 предметов искусства. Ее провела гражданская гвардия Испании вместе с Интерполом и Европолом. В частности, в Боснии и Герцеговине удалось конфисковать украшения, незаконно вывезенные из РФ.

- Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду. Ни один сигнал не подтвердился.