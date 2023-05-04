Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Последствия атаки Кремля дронами, планируемое выступление Путина на параде и международная операция по борьбе с контрабандой произведений искусства

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Решение об ударе беспилотниками по Кремлю принималось не в Киеве, а в Вашингтоне, заявил Дмитрий Песков. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что США не имеют никакого отношения к атаке. Песков не стал комментировать высказывания Кирби.

- На кремлевском куполе в результате атаки дронами были опалены два медных листа. К завтрашнему дню их поменяют, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

- Владимир Путин выступит на параде 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после попытки нанесения удара по резиденции президента РФ в Кремле будут приняты дополнительные меры безопасности.

- Пожар на Ильском НПЗ произошел в результате атаки, предположительно, трех беспилотников. В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что один резервуар был разрушен, на втором произошло возгорание.

- Росавиация скорректирует сеть субсидируемых региональных маршрутов в связи с сокращением господдержки.

- Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области после взрыва.

- В ходе международной операции изъяли 11 049 предметов искусства. Ее провела гражданская гвардия Испании вместе с Интерполом и Европолом. В частности, в Боснии и Герцеговине удалось конфисковать украшения, незаконно вывезенные из РФ.

- Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду. Ни один сигнал не подтвердился.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Три взрыва произошло на Ильском НПЗ на Кубани перед возгоранием резервуаров с топливом

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов

Телеобращения Путина после атаки дронов на Кремль не планируется

Путин выступит на параде 9 мая

Путин выступит на параде 9 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });