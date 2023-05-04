Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Ликвидация последствий срабатывания взрывного устройства на железной дороге в Брянской области Фото: ОАО "РЖД"/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские железные дороги сообщили о восстановлении движения на перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области.

"Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

В РЖД отметили, что восстановительные работы велись круглосуточно, были задействованы более 300 железнодорожников и 20 единиц тяжелой техники.

Ранее во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях на территории региона.

По его словам, в районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава.

Информацию о сходе вагонов подтвердили в РЖД. Движение поездов на участке Снежетьская - Белые Берега было приостановлено.