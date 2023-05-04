Вывезенные из РФ ценности изъяли в Боснии и Герцеговине в ходе операции Интерпола

В общей сложности было конфисковано более 11 тыс. предметов искусства

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Гражданская гвардия Испании провела вместе с Интерполом и Европолом международную операцию, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов изъяли 11 049 предметов искусства и арестовали 60 человек, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе Интерпола; в ходе операции, в частности, также были конфискованы ценности, незаконно вывезенные из России.

Операция под кодовым названием Pandora VII прошла 13 - 24 сентября 2022 года в рамках борьбы с контрабандой произведений искусства на территории 14 стран, входящих в Интерпол, включая Чехию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Грецию. Проверки проводили в аэропортах, портах и на пограничных пунктах, а также в аукционных домах и музеях.

В частности, в Боснии и Герцеговине удалось конфисковать 13 археологических находок, включая украшения, незаконно вывезенные из РФ.

Также в мае и октябре 2022 года органы правопорядка организовали проверки в интернете, в результате которых получилось возвратить более 4 тыс. украденных артефактов.

Различные правоохранительные органы проводят операции серии Pandora ежегодно с 2016 года.