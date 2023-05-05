Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В российских школах появятся уроки по информационной безопасности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в школах вводятся уроки по информационной безопасности и цифровой грамотности, сообщается на сайте кабмина в пятницу.

"В российских школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. Это предусмотрено концепцией информационной безопасности детей, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что главная цель концепции - защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.

"Концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества в этих вопросах, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность", - пояснили в пресс-службе.

Также планируется проводить на постоянной основе просветительские мероприятия для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей, добавили в правительстве.

"На этих мероприятиях расскажут о правилах безопасного поведения детей в цифровом пространстве и средствах защиты детей от доступа к информации, которая может нанести вред их здоровью, а также нравственному и духовному развитию", - сказали в пресс-службе правительства.

Там добавили, что концепция будет действовать бессрочно. Региональным властям рекомендовано учитывать её положения при формировании перечней региональных мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры информацию о реализации таких мероприятий. Также ежегодно Минцифры будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Военная операция на Украине

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });