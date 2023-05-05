В российских школах появятся уроки по информационной безопасности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в школах вводятся уроки по информационной безопасности и цифровой грамотности, сообщается на сайте кабмина в пятницу.

"В российских школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. Это предусмотрено концепцией информационной безопасности детей, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что главная цель концепции - защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.

"Концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества в этих вопросах, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность", - пояснили в пресс-службе.

Также планируется проводить на постоянной основе просветительские мероприятия для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей, добавили в правительстве.

"На этих мероприятиях расскажут о правилах безопасного поведения детей в цифровом пространстве и средствах защиты детей от доступа к информации, которая может нанести вред их здоровью, а также нравственному и духовному развитию", - сказали в пресс-службе правительства.

Там добавили, что концепция будет действовать бессрочно. Региональным властям рекомендовано учитывать её положения при формировании перечней региональных мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры информацию о реализации таких мероприятий. Также ежегодно Минцифры будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.