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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Рост цен на мясо за последний месяц ощутили более трети россиян

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 35% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно данным исследования, 30% респондентов также отметили заметный рост цен на рыбу и морепродукты, 29% респондентов - на молоко и молочную продукцию, 26% - на плодоовощную продукцию, каждый четвертый (25%) - на яйца.

Результаты опроса показывают, что о подорожании хлеба и сахара за последний месяц говорят по 21% респондентов соответственно, растительного масла и круп с макаронными изделиями - по 18% респондентов.

По данным ФОМ, рост цен на алкогольные напитки ощутил каждый восьмой россиянин (12%).

По данным ФОМ, подорожание жилищно-коммунальных услуг за последний месяц ощутили 30% россиян, медицинских услуг - почти каждый пятый (19%), бытовых услуг - каждый седьмой (14%), услуг пассажирского транспорта - почти каждый восьмой (13%).

Опрос был проведен 28-30 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
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