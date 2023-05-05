РЖД на майские праздники заморозили тарифы в купейных вагонах следующих на юг поездов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" на майские праздники заморозили тарифы на проезд в купейных вагонах поездов, следующих в южном направлении - до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска.

Как сообщается в телеграм-канале РЖД, соответствующее решение принято на общесетевом селекторном совещании руководства холдинга. РЖД отмечают высокий спрос на билеты по этим направлениям.

"Принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест. Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в "высокий" сезон в среднем 12%", - отмечается в сообщении.

РЖД уточняет, что также с 5 мая до конца текущего года увеличена скидка по "невозвратному" тарифу в купе на все поезда с 10% до 20%.