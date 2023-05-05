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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Шойгу в ЮВО проинспектировал технику и вооружения, направляемые в районы проведения СВО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения Вооруженных сил РФ в районы проведения специальной военной операции на Украине, сообщает российское военное ведомство в пятницу.

Сообщается, что замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил России, представил Шойгу "новые партии поставленных предприятиями ОПК современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск".

Также глава военного ведомства проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.

Кузьменков доложил Шойгу, что "ремонтными подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум". "Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных сил РФ в районах специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Министр обороны РФ поставил задачу Кузьменкову "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции (СВО) всем необходимым вооружением и военной техникой".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу ЮВО Украина Минобороны
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