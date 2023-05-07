Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетил Херсонскую и Запорожскую области

Дмитрий Чернышенко (справа) в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Фото: пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетил Запорожскую и Херсонскую области.

В Запорожской области он провел рабочую встречу с главой региона Евгением Балицким и посетил первый в регионе МФЦ.

"В Запорожской области активно проходят интеграционные процессы, реализуется спектр мер социальной поддержки населения. В конце апреля Правительством России утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Она направлена на восстановление инфраструктуры и комплексное развитие субъектов, как и поручал Президент России. В Запорожье создан первый МФЦ. До конца года будут развернуты еще 4 для обслуживания жителей новых регионов. Задача Минцифры совместно с федеральными ведомствами и главами субъектов до 1 июня 2023 года сформировать наиболее востребованный перечень госуслуг, которые граждане смогут получать через МФЦ. Стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским", - заявил Дмитрий Чернышенко во время посещения МФЦ.

Вице-премьер подчеркнул, что для покрытия устойчивой связью территории Запорожской области к сентябрю текущего года должны быть построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально-значимых объектов. Для организации работы экстренных служб и получения оперативной обратной связи Минцифры России поручено развернуть работу колл-центров службы 122 к сентябрю 2023 года.

Евгений Балицкий поблагодарил руководство страны за системную работу, которая сегодня ведется по развитию Запорожской области.

Также Дмитрий Чернышенко и Евгений Балицкий побывали на косе Обиточной побережья Азовского моря. Вице-премьер подчеркнул, что регион обладает высоким потенциалом для создания круглогодичной здравницы.

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов в Запорожской области до 1 марта 2024 года запланировано восстановление 4 спортивных объектов, создание 5 фоков открытого типа по различным видам спорта, в том числе футболу и хоккею и закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Министерство спорта формирует график подготовки и переподготовки тренеров, специалистов для спортивной отрасли. Эти меры позволят максимально быстро интегрировать регион в спортивную жизнь страны и поддержать соревновательную активность атлетов.

В ходе рабочего визита в Херсонскую область заместитель председателя правительства провел совещание по телерадиовещанию и развитию связи в регионе, встречу с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, а также посетил ряд социальных объектов.

"Херсонская область демонстрирует уверенные шаги по интеграции в российское социально-экономическое и правовое пространство. Правительством России утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры. Для покрытия устойчивой связью территории региона к сентябрю текущего года здесь должны быть построены 330 базовых станций и подключены более 500 социально-значимых объектов. В этом году на эти цели для новых субъектов предусмотрено 4,2 млрд рублей. Как справедливо сказал наш Президент Владимир Путин, общими усилиями все намеченное обязательно будет выполнено", - подчеркнул Чернышенко.

Также он отметил, что Минцифры поручено совместно с руководством новых субъектов организовать полноценную работу колл—центров службы 122 не позднее 1 сентября 2023 года. А также актуализировать адресный перечень и провести комплексную инвентаризацию почтовых отделений для восстановления их работы. 1,7 млрд рублей из федерального бюджета направляется на восстановление их работы в новых регионах.

Дмитрий Чернышенко (справа) в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Фото: пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Владимир Сальдо поблагодарил руководство страны за столь объемное внимание к Херсонской области и другим новым регионам, которые по справедливости вернулись в состав большой российской семьи. "Мы чувствуем, что нам здесь рады, все стараются помочь. Херсонцы и те, кто бывает здесь по долгу службы, усердно работают, помогают тем, кто находится в зоне боевых действий". Глава региона подчеркнул, что сегодня необходимо совместно пробить стену неправды, которые выстраивали западные страны здесь на протяжении последних лет.

Дмитрий Чернышенко передал социальным объектам Херсонской области комплекты спутникового телевидения "Русский мир", также отметив важность противодействия пагубному влиянию иностранного контента.

"Граждане новых субъектов должны владеть объективной информацией о событиях в стране и мире. Покрытие спутниковым телевидением новых территорий организуется по поручению Президента России. До конца 2023 года 155 тыс. комплектов должны быть бесплатно установлены в новых регионах. Это позволит населению получить доступ к российским каналам", - отметил вице-премьер.

Кроме того, накануне Дня Победы Дмитрий Чернышенко и Владимир Сальдо в Геническе встретились с участником Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой, которой также вручили комплект спутникового телевидения "Русский мир". Зоя Игнатьевна с 1957 года и до самой пенсии трудилась в медучреждении.

"Благодаря этой установке вы сможете посмотреть парад Победы на Красной площади. А в следующем году я приглашаю вас с дочкой и зятем на парад в Москву. Обещайте нам быть здоровой и обязательно приехать!" - сказал Дмитрий Чернышенко.

В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства России посетил спортивную школу будущих чемпионов, где вручил ее руководителю сертификат на 50 комплектов экипировки для членов сборных команд Херсонской области со словами напутствия к ребятам: "Любите спорт, усердно тренируйтесь. Мы ждем от вас побед в соревнованиях".

Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством России, в Херсонской области запланировано восстановление 6 спортивных объектов, создание 5 ФОКов открытого типа по различным видам спорта, включая футбол и хоккей, закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Он отметил важность создания здесь региональных отделений общероссийских федераций и переподготовку тренеров, которую организует в настоящий момент Минспорта России. По его словам, все эти меры позволят максимально быстро интегрировать новые субъекты в спортивную жизнь страны и поддержать соревновательную активность атлетов.

Вице-премьер также дал поручение Корпорации "Туризм.рф" составить мастер-план территории с учетом уникальных природных условий Херсонской области, чтобы граждане прежде всего этого региона могли здесь отдыхать и восстанавливать здоровье

Кроме того, Чернышенко сообщил, что посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно.

"В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым.

По информации Почты России, число посылок до 10 кг, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.

Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".