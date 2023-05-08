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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Российско-киргизские переговоры стартуют в понедельник в районе 13:00

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В российско-киргизских переговорах на высшем уровне примут участие представительные делегации; главы министерств по своим направлениям смогут выступить, рассказать об итогах работы и проблемных вопросах, внести свои предложения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле.

"Сегодня день российско-киргизских отношений. Мы ожидаем, где-то в районе 13:00 начнутся российско-киргизские переговоры, президент Киргизии Жапаров находится здесь, в Москве. Конфигурация общения выстроена по схеме, которая зарекомендовала себя, очень эффективная", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он сообщил, что сначала состоятся российско-киргизские переговоры с участием министров, в которых примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, замминистра обороны Александр Фомин, а также представители администрации президента РФ.

"Собственно президенты будут иметь возможность прямо на этих переговорах дать возможность руководителям соответствующих направлений выступить и рассказать об итогах работы, о проблемных местах, если таковые имеются, и высказать предложения на суд глав государств", - добавил Песков.

Далее, по его словам, президенты продолжат свое общение в формате рабочего завтрака.

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