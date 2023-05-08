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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента РФ Владимира Путина отправился в Москву с рабочим визитом, сообщила в понедельник пресс-служба главы таджикского государства.

"Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы", - говорится в сообщении.

В понедельник Рахмон в "Парке Победы" в Душанбе принял участие в церемонии возложения венка в честь 78-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Президент страны в память об офицерах и солдатах и всех, кто отдал свою жизнь в Великой Отечественной войне, возложил венок к "Вечному огню", - сообщила его пресс-служба.

Ранее в понедельник сообщалось, что в мероприятиях в честь Дня Победы примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Таджикистан Эмомали Рахмон
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