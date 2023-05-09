Путин выступит на Параде Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 мая примет Парад Победы, вместе с ним на Красной площади будут присутствовать главы ряда государств СНГ.

Программа Парада в этот раз не анонсировалась, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он пройдет без каких-либо сокращений, несмотря на недавние атаки беспилотников на Кремль. "Готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", - сказал Песков.

Позже он сообщил, что Путин и приглашенные главы государств после Парада Победы, который начнется в 10:00, вместе возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и затем пообщаются за неформальным завтраком.

Вместе с тем инцидент, произошедший 3 мая, стал поводом для принятия дополнительных мер безопасности на мероприятиях ко Дню Победы. В администрации президента заявили, что попытка атаки на Кремль была инициирована "киевским режимом" и расценили ее в том числе как "спланированную террористическую акцию и покушение" на Путина. Кремль обратил внимание на то, что атака дронов имела место "накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

Говоря о дополнительных мерах безопасности, Песков отметил: "Когда речь идет о присутствии иностранных гостей, когда речь идет о присутствии нашего главы государства, все, что по закону положено, все делается".

Он добавил, что произошедшее "обязывает нас к тому, чтобы быть начеку и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать специальную военную операцию".

О присутствии на Параде в Москве глав государств СНГ стало известно лишь накануне - 8 мая. Ранее было подтверждено участие только президента Киргизии Садыра Жапарова, прибывшего в понедельник утром в Россию с визитом, в рамках которого состоялись среди прочего его переговоры с Путиным.

В понедельник в середине дня появилась информация о том, что на Параде также будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, объявивший перед отлетом в Москву о проведении в республике досрочных выборов президента. Накануне вечером состоялась его беседа с Путиным в Кремле.

Песков, комментируя присутствие лидеров на Параде, сказал: "Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили".

Кроме того, Кремль высказал мнение относительно указа президента Украины Владимира Зеленского, в соответствии с которым 9 мая на Украине станет Днем Европы. "Мы убеждены, что на самом деле в Украине очень много людей, для которых все равно это - священный день. Там есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день будет и останется святым", - сказал Песков.