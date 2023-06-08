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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин 9 июня встретится с Лукашенко

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 июня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это (встреча - ИФ) будет завтра", - сказал он журналистам и подтвердил, что встреча состоится в России.

Ранее 8 июня Лукашенко на встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ в Минске заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным. Он также сообщил, что недавно обсудил с Путиным по телефону украинское контрнаступление.

26 мая два лидера провели переговоры тет-а-тет после рабочего обеда лидеров ЕАЭС в Кремле.

Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Песков Белоруссия
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