Путин 9 июня встретится с Лукашенко

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 июня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это (встреча - ИФ) будет завтра", - сказал он журналистам и подтвердил, что встреча состоится в России.

Ранее 8 июня Лукашенко на встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ в Минске заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным. Он также сообщил, что недавно обсудил с Путиным по телефону украинское контрнаступление.

26 мая два лидера провели переговоры тет-а-тет после рабочего обеда лидеров ЕАЭС в Кремле.