Приморские пожарные потушили загоревшийся на площади около 2 тыс. кв. м. склад

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пожар площадью около 2 тыс. кв. м. потушили на складе в Уссурийске (Приморский край), сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила на телефон на телефон пожарно-спасательной службы в минувший вторник в 15:14 (8:14 мск) по местному времени. На складе на улице Толстого в Уссурийске был зафиксирован пожар, через 7 минут пожарные были на месте.

"На момент прибытия пожарных склад горел изнутри. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие склады. 10 мая в 13:29 (6:29 мск - ИФ) пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара здание склада повреждено огнем на площади около 2 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

На месте работают дознаватели МЧС, они выясняют причину пожара и причиненный ущерб.

В тушении были задействованы 16 единиц пожарной техники и 73 человека личного состава. Также к работам дополнительно привлекли пожарный поезд и пожарную команду министерства обороны.