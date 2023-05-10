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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Система ПВО сбила беспилотник в Курской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании российской системы ПВО под Курском, сбит беспилотник.

"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, имеются повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы.

На территории Курской области с 11 апреля 2022 года действует "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область ПВО Роман Старовойт
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