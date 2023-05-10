Два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке атаки военного объекта на территории региона.

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.