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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке атаки военного объекта на территории региона.

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.

Воронежская область Александр Гусев
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