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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Проект новых правил для онлайн-собраний в АО и ООО почти подготовлен

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предложения правительства о новых требованиях к идентификации участников онлайн-собраний акционеров и участников компаний, подписанию ими бюллетеней находятся в высокой степени готовности, они предусматривают переходный период до конца 2026 года.

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Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова.

"На данный момент правительственные поправки в высокой степени разработки. И мы очень надеемся, что это новое регулирование будет скорейшим образом принято", - сказала она.

Министерство и Банк России несколько лет ведут работу над поправками в законы об акционерных обществах и ООО, которые бы легализовали использование онлайн-собраний акционеров и участников. Она затянулась из-за споров о требованиях к подписанию бюллетеней и идентификации лиц, принимающих в них участие. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи, но весной 2022 года согласилась и на использование неквалифицированной подписи.

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что предложения Минэкономразвития оформлены в виде поправок ко второму чтению в находящийся в Госдуме законопроект депутата Владислава Резника, который предложил легализовать онлайн-формат собраний акционеров и участников ООО, но не конкретизировал правила их идентификации и подписания бюллетеней.

По словам Севастьяновой, разработанные поправки предполагают возможность использования усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронных подписей (УКЭП и УНЭП). При этом поправки предусматривают переходный период: до конца 2026 года разрешается использовать для подписания бюллетеней на дистанционных собраниях простую электронную подпись. Это будет допустимо только в том случае, если идентификация прошла с помощью биометрических данных или российского загранпаспорта с биометрией.

Авторы поправок надеются, что они позволят проводить дистанционные собрания любому АО, ООО без необходимости определения места проведения собрания, снимут организационные издержки на распечатку и отправку бюллетеней.

Минэкономразвития Раиса Севастьянова Банк России ФСБ
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