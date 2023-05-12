Проект новых правил для онлайн-собраний в АО и ООО почти подготовлен

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предложения правительства о новых требованиях к идентификации участников онлайн-собраний акционеров и участников компаний, подписанию ими бюллетеней находятся в высокой степени готовности, они предусматривают переходный период до конца 2026 года.

Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова.

"На данный момент правительственные поправки в высокой степени разработки. И мы очень надеемся, что это новое регулирование будет скорейшим образом принято", - сказала она.

Министерство и Банк России несколько лет ведут работу над поправками в законы об акционерных обществах и ООО, которые бы легализовали использование онлайн-собраний акционеров и участников. Она затянулась из-за споров о требованиях к подписанию бюллетеней и идентификации лиц, принимающих в них участие. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи, но весной 2022 года согласилась и на использование неквалифицированной подписи.

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что предложения Минэкономразвития оформлены в виде поправок ко второму чтению в находящийся в Госдуме законопроект депутата Владислава Резника, который предложил легализовать онлайн-формат собраний акционеров и участников ООО, но не конкретизировал правила их идентификации и подписания бюллетеней.

По словам Севастьяновой, разработанные поправки предполагают возможность использования усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронных подписей (УКЭП и УНЭП). При этом поправки предусматривают переходный период: до конца 2026 года разрешается использовать для подписания бюллетеней на дистанционных собраниях простую электронную подпись. Это будет допустимо только в том случае, если идентификация прошла с помощью биометрических данных или российского загранпаспорта с биометрией.

Авторы поправок надеются, что они позволят проводить дистанционные собрания любому АО, ООО без необходимости определения места проведения собрания, снимут организационные издержки на распечатку и отправку бюллетеней.