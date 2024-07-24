Комитет Госдумы подготовил ко II чтению поправки об онлайн-собраниях в компаниях

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект об удаленной идентификации акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), который позволит компаниям проводить дистанционные собрания.

Изменения в законы об АО и ООО оформлены в виде поправок к правительственному законопроекту № 103501-8. Изначально этот документ предусматривал возможность АО приостанавливать отправку корреспонденции и выплату дивидендов акционерам, которые более двух лет не выходят на связь с компанией.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса", ко второму чтению в проект был включен ряд норм о внедрении дистанционного формата проведения собраний акционеров и участников ООО. Упоминание о нем с лета 2021 года есть в Гражданском кодексе, но сопутствующие изменения в профильные законы - об АО и ООО - не внесены до сих пор.

Текст во многом совпадает с предложениями Минэкономразвития, которое на протяжении нескольких лет работало над соответствующими поправками. Работа затянулась из-за споров о правилах идентификации лиц, принимающих участие в онлайн-собраниях. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), но весной 2022 года согласилась и на использование неквалифицированной подписи (УНЭП).

Опубликованный вариант проекта по умолчанию разрешает применять для идентификации участника дистанционного собрания УКЭП, а при наличии соответствующих положений в уставе организации или ее внутренних документах еще два вида УНЭП (госуслуги или подпись из корпоративного соглашения об электронном взаимодействии), персональные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также сведения из Единой биометрической системы (ЕБС, проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг).

Бюллетени для голосования участники собраний должны подписывать на выбор УКЭП или одним из двух видов УНЭП. Однако наряду с этим думский комитет предлагает разрешить делать это еще и простой электронной подписью, если идентификация осуществлена через сервисы ЕСИА или ЕБС.

При этом непубличные АО смогут отступать от изложенных правил: указать в уставах иные способы "достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней", указано в проекте. Обязательное условие - эти правила не должны ограничивать акционеров в праве участвовать в принятии решений. Они могут быть установлены при учреждении непубличного АО либо единогласным решением всех акционеров при корректировке устава.

Также законопроект регламентирует общие правила проведения дистанционных собраний. К примеру, такой формат должен предусматривать ведение трансляции, а компания обязана хранить ее запись (как долго, не уточняется - ИФ). При наличии существенных технических неполадок, из-за которых собрание невозможно провести, голосование признается несостоявшимся.

Кроме того, в проекте указано, что дистанционное заседание по умолчанию должны "проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения". Но компании в своих уставах смогут отказаться от такого подхода.