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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минфин согласен, что ссудо-сберегательные кассы могут поддержать спрос на ипотеку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минфин положительно относится к использованию ссудо-сберегательных касс для поддержки жилищного строительства и рынка ипотеки, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума замглавы ведомства Алексей Моисеев.

О том, что правительство рассматривает возможность использования ссудо-сберегательных касс для удержания спроса на ипотеку, в апреле говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"К кассам мы относимся хорошо в целом. У нас даже, по-моему, в какой-то дорожной карте прописан пункт о том, что их надо возродить, - сказал Моисеев. - Все, что помогает покупать гражданам квартиры и при этом не вредит их финансовому здоровью - это хорошо".

Отвечая на вопрос о возможности повышения лимитов по ипотечным программам с государственной поддержкой, Моисеев заявил: "Лимиты навряд ли (можно увеличить - ИФ), потому что они поставлены, чтобы не покупать элитное жилье. Поэтому лимиты достаточно жесткие, и мы были против их увеличения".

Он также прокомментировал возможность расширения льготной программы на вторичное жилье. "Что касается расширения на вторичку, все-таки у программы две цели - поддержка граждан, которые покупают, и поддержка спроса на стройки. Поэтому, конечно, расширение на вторичку в этом смысле несколько нелогично", - заявил замминистра.

Алексей Моисеев Марат Хуснуллин Минфин
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