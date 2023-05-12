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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В ЛНР заявили о ракетном ударе ВСУ по Луганску

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в пятницу нанесли ракетный удар по Луганску, тип использованных ракет уточняется, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:30 по г. Луганск (ЛНР) с применением двух ракет", - говорится в сообщении.

В СЦКК ЛНР добавили, что информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.

Луганск уже больше года не подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Луганск Украина
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