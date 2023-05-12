Минздрав РФ переработал перечень заболеваний, при которых могут отказать в соцпомощи

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России переработал первоначальный проект перечня заболеваний, при которых пациентам может быть отказано в получении социальных услуг на дому, а также в стационарной и полустационарной форме, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Проведена большая работа, много обсуждений с клиницистами, экспертами, пациентскими организациями. По итогам консультаций первоначальный проект перечня был в значительной степени переработан", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди медицинских противопоказаний, в связи с которыми гражданину может быть отказано, в том числе временно, в социальном обслуживании на дому, значатся туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, психические расстройства и расстройства поведения (при наличии склонности к совершению общественно опасных действий).

В числе противопоказаний, из-за которых гражданину может быть отказано в соцуслугах в стационарной и полустационарной форме, числятся туберкулез, инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, и другие.

Ранее в СМИ сообщалось, что к первоначальному проектному перечню противопоказаний возникли вопросы и просьбы его пересмотреть. В частности, Всероссийский союз пациентов в письме к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко предложил оставить в этом перечне только те заболевания, которые опасны для окружающих несмотря на применение средств индивидуальной защиты, а также если лечение заболевания возможно только в стационаре.