Космонавты вернулись на борт МКС, досрочно завершив работы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работы в открытом космосе по интеграции дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Наука" и вернулись на борт Международной космической станции (МКС) раньше, чем планировалось, сообщает "Роскосмос" в субботу.

"Сегодня в 00:01 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении.

Продолжительность выхода составила 5 часов 14 минут.

В ходе работ экипаж раскрыл и интегрировал дополнительный радиационный теплообменник в состав модуля "Наука" российского сегмента МКС. Затем космонавты заправили теплоносителем контуры радиатора и объединили их с контурами системы обеспечения теплового режима модуля "Наука".

Кроме того, Прокопьев и Петелин смонтировали два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA.

Также космонавты дополнительно установили поручни перехода между модулями "Наука" и "Причал" для будущих выходов в открытый космос.

Выход космонавтов начался накануне в 18:46 мск. Расчетное время выхода составляло 6 часов 18 минут.

Для Прокопьева данный выход стал шестым в космической карьере, для Петелина - четвертым.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся в ночь на 4 мая. Тогда космонавты успешно перенесли шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента МКС с помощью манипулятора ERA