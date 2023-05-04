Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работы в открытом космосе по переносу шлюзовой камеры на модуль "Наука" с помощью манипулятора ERA и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос" в четверг.

"Сегодня в 06:11 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении.

Продолжительность выхода составила 7 часов 11 минут.

В ходе работ экипаж перенес шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA. Действиями роботизированной руки с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев.

В процессе стыковки шлюзовую камеру не удалось установить на модуль в автоматическом режиме - по данным специалистов Центра управления полетами, при сближении не сработали защелки захвата из-за неровного расположения шлюзовой камеры. Специалисты на Земле приняли решение перевести манипулятор в режим "податливости", после чего Прокопьев и Петелин вручную выпрямили ориентацию шлюзовой камеры относительно модуля и успешно пристыковали ее.

Выход космонавтов начался накануне в среду в 23:01 мск.

Для Прокопьева данный выход стал пятым в космической карьере, для Петелина - третьим.

С помощью шлюзовой камеры российский экипаж МКС сможет устанавливать манипулятором ERA аппаратуру снаружи модуля "Наука". Также через шлюзовую камеру роботизированная рука сможет возвращать грузы на борт станции.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.