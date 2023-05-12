Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Российские космонавты приступили к работам за бортом МКС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для интеграции дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты в 18:46 по московскому времени в пятницу открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 18 минут.

Главной целью выхода космонавтов станет раскрытие и интеграция дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Наука" российского сегмента МКС.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД-58) Прокопьев и Петелин демонтируют две стяжки с радиатора и раскроют его панели. Затем они заправят теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединят их с гидравлическими контурами системы обеспечения теплового режима модуля "Наука".

После данных операций космонавты установят два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA.

Для Прокопьева данный выход станет шестым в космической карьере, для Петелина - четвертым.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся в ночь на 4 мая. Тогда космонавты успешно перенесли шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента МКС с помощью манипулятора ERA.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два летчика погибли в Крыму при крушении военного вертолета

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Экс-замдиректора ФСИН Максименко осужден на девять лет колонии

Экс-замдиректора ФСИН Максименко осужден на девять лет колонии

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ

И.о. замминистра строительства Запорожской области ранен в результате покушения

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Крымчанин задержан за передачу Украине сведений о перемещении военной техники РФ

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });