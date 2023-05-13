Путин соболезнует в связи с кончиной Сагалаева
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.
"Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что текст будет опубликован позже.
Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу на 77-м году жизни.
Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист РФ, лауреат Госпремии СССР.
Председатель СЖР Владимир Соловьев назвал кончину Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики.