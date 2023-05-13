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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Путин соболезнует в связи с кончиной Сагалаева

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

"Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что текст будет опубликован позже.

Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу на 77-м году жизни.

Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист РФ, лауреат Госпремии СССР.

Председатель СЖР Владимир Соловьев назвал кончину Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики.

Эдуард Сагалаев Владимир Путин
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