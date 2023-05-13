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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет 16 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуардом Сагалаевым пройдет во вторник, 16 мая, на Троекуровском кладбище, сообщили в НАТ.

Как говорится в сообщении ассоциации, прощание с Сагалаевым состоится в 11:00 в Траурном зале Троекуровского кладбища.

В РоссииУмер Эдуард СагалаевУмер Эдуард СагалаевЧитать подробнее

Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.

Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Председатель СЖР Владимир Соловьев назвал кончину Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики.

Эдуард Сагалаев
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