Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет 16 мая
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуардом Сагалаевым пройдет во вторник, 16 мая, на Троекуровском кладбище, сообщили в НАТ.
Как говорится в сообщении ассоциации, прощание с Сагалаевым состоится в 11:00 в Траурном зале Троекуровского кладбища.
Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
Председатель СЖР Владимир Соловьев назвал кончину Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики.