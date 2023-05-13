Умер Эдуард Сагалаев
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, сообщает Общественное телевидение России.
"Сегодня ушел Эдуард Михайлович Сагалаев... Глубочайшая утрата для всей нашей журналистики и для меня лично", - написал в своем телеграм-канале председатель СЖР Владимир Соловьев.
Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист РФ, лауреат Госпремии СССР.