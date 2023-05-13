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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев. Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, сообщает Общественное телевидение России.

"Сегодня ушел Эдуард Михайлович Сагалаев... Глубочайшая утрата для всей нашей журналистики и для меня лично", - написал в своем телеграм-канале председатель СЖР Владимир Соловьев.

Сагалаев - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист РФ, лауреат Госпремии СССР.

Эдуард Сагалаев
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