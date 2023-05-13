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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Вячеслав Володин посетил исток реки Днепр

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать мемориальный комплекс погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны и на истоке Днепра открыть центр сохранения историко-культурного наследия, сообщает пресс-служба Думы.

"Отсюда начинается река, потом проходит по территории Белоруссии, затем Украины и возвращается снова к нам в Россию, протекая по территории Запорожской, Херсонской областей, поэтому нам важно обустроить исток, сделать его интересным, привлекательным и самое главное доступным", - цитирует пресс-служба его слова, сказанные в субботу при посещении Свято-Владимирского монастыря на истоке Днепра в Смоленской области.

Как отметили в пресс-службе, монастырь воздвигнут по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при попечительстве Володина в 2015 году.

Кроме этого, в этих местах воевала Красноярская дивизия, которая практически вся погибла, в связи с этим Володин предложил здесь создать "большой мемориальный комплекс для увековечения памяти наших дедов, прадедов, наших солдат и офицеров".

Днепр Смоленская область Свято-Владимирский монастырь Вячеслав Володин
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