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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Госдуме предложили создать общероссийскую базу типовых модульных конструкций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Владимир Ресин предложил создать общероссийскую базу типовых модульных конструкций для моделирования жилых домов.

"Нужно создать общероссийскую базу типовых модульных конструкций, из которых будет возможным моделировать жилые дома как многоквартирные и многоэтажные, так и малоэтажные и даже индивидуальные. Эта база должна стать доступной для использования в разных регионах", - сказал Ресин "Интерфаксу".

По его мнению, не стоит опасаться потери архитектурной индивидуальности жилой застройки России.

"Может быть, кто-то скажет, что опять вся Россия будет застроена типовыми сериями. Но тут уж дело за проектированием и новыми возможностями цифровых информационных технологий. Сегодня любой модульный дом можно сделать индивидуальным, в том числе, чтобы регионы могли выбирать комбинации по своему вкусу и требованиям", - сказал Ресин.

Владимир Ресин Госдума
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