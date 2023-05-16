Глава "СПБ биржи" призвал учитывать масштаб проблем с ликвидностью фондового рынка РФ при его регулировании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций еще не восстановился после пережитого в прошлом году падения, регуляторные инициативы должны учитывать это и не усугублять и без того серьезные проблемы с ликвидностью, считает генеральный директор "СПБ биржи" Роман Горюнов.

Взяв слово на сессии проходящего в Москве форума НАУФОР, Горюнов обратил внимание на такую тенденцию: ежегодное мероприятие ассоциации в столице обычно проходит в благодушной атмосфере, а собираясь на другую традиционную конференцию, в Екатеринбурге, участники рынка откровенно говорят о проблемах.

"Я слушаю, слушаю, и мне вот что-то до Екатеринбурга не дотерпится, похоже... Можно я нашу текущую дискуссию немножко оживлю? Мне кажется, слишком все хорошо", - начал глава "СПБ биржи".

Кто купит?

"В моем понимании объем рынка упал в четыре раза. Я не знаю, какие кто цифры смотрит, но мое понимание - общий объем рынка акций упал в четыре раза от "хаёв". Вот наш общий бизнес, сидящих здесь, совокупный, упал в четыре раза", - констатировал Горюнов.

"Самое главное, что на рынке упала ликвидность просто в разы. Мы, конечно, можем продолжать делать действия, которые ухудшают ликвидность: отменять ИИСы (индивидуальные инвестиционные счета - ИФ), ужесточать требования по "квалам" и прочие действия. Но мы должны понимать, что это все приводит к падению ликвидности. Нам и так уже нехорошо", - сказал Горюнов на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

Ликвидность является ключевым условием для функционирования рынка, подчеркнул он.

"Можно про IPO сколько угодно говорить, что нам нужно. А кто покупать-то будет это IPO, если просто на рынке не останется инвесторов?", - продолжил Горюнов.

Сейчас, по его мнению, напротив, необходимо предпринимать действия, которые повысят ликвидность на рынке.

"Регулятор как бы не заметил, что рынок упал в четыре раза. И все регуляторное свое массированное воздействие на нас прилагает с теми же усилиями, как было раньше (когда рынок рос - ИФ)", - считает глава "СПБ биржи". По его словам, "регуляторные желания никуда не делись", и "с пролетарским творчеством продолжают на нас воздействовать".

"Хотелось бы, чтобы регулятор тоже осознавал, что пропорция регулирования хоть как-то должна соотноситься с объёмом рынка, который есть", - резюмировал Горюнов.

ЦБ согласен, но...

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, комментируя выступление Горюнова, отметил, что с его тезисами о значении ликвидности "очень сложно дискутировать". "Потому что по-крупному он всегда прав, он говорит очень важные вещи, и с ними надо только соглашаться", - отметил Чистюхин.

"Конечно, надо избегать тех действий, которые сужают ликвидность, и надо способствовать тому, чтобы ликвидности стало больше. В этом плане мы точно сходимся", - сказал он.

Однако в деталях разногласия есть. Например, что касается ИИС-3 и его планируемых сроков, надо учитывать, что "государство имеет определенные приоритеты, и эти приоритеты должны стимулироваться, как государство это видит". "И в этом смысле, действительно, долгосрочное финансирование является фокусом общего внимания правительства и ЦБ", - сказал Чистюхин. При этом он признал необходимость продолжения диалога правительства, Минфина и ЦБ с участниками рынка, чтобы гарантировать достаточное количество стимулов для эффективности перехода к ИИС-3.

Что касается изменения критериев признания квалифицированным инвестором, то, по словам Чистюхина, он не понимает сути дискуссии на данный момент. "У нас было полтора миллиона активных инвесторов, сейчас, по оценкам, два с половиной. Ну они точно те инвесторы, которые могут совершать, наверное, большинство операций. Вряд ли их коснется вся эта история", - считает первый зампред ЦБ.

Первоочередная задача, по его словам - борьба со злоупотреблениями и защита интересов инвесторов. "История не в том, чтобы за счет неквалифицированных инвесторов создавать ликвидность, а что у него будет потом с его финансовой позицией - это неважно. А вопрос, наверное, заключается в том, что либо этот инвестор неквалифицированный совершает относительно безопасные операции, либо, соответственно, кто-то несет ответственность за принятые решения. Не вижу тут какого-то нерва, который вы хотите увидеть", - сказал Чистюхин.

Объем имеет значение

Горюнов в ответ продолжил дискуссию о параметрах ИИС-3 и реформе "квализации".

"Я, честно говоря, не знаю, какие стимулы нужно прописать, чтобы кто-то сейчас согласился на 10 лет положить деньги. Что бы ни прописали, просто цифра 10 лет - это deal breaker, это мое личное понимание этой ситуации. Можно что угодно прописывать, но представить себе, что я на 10 лет заморозил деньги - это сложно", - сказал он.

"ИИС третий - отличный, мне очень нравится. Мне не нравится только срок. 10 лет. Невозможно предложить ни одному инвестору 10-летний продукт. Если бы он был 5-летний, эти льготы сыграли бы", - поддержал руководителя биржи глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Он начнется как 5-летний. Это будет тот год, когда можно будет предлагать 5-летний горизонт", - напомнил, в свою очередь, Чистюхин, а глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил начать даже не с пяти, а с трех лет.

Фокус на временном горизонте инвестирования вообще не понятен, сказал Горюнов.

"Люди, которые купят акции на IPO и продадут через день или через два - обеспечили долгосрочное инвестирование. Когда происходит IPO, компания привлекает деньги долгосрочные. Всё, навсегда. Поэтому не надо "лочить" инвестора на 10 лет, надо сделать так, чтобы он просто купил акции на IPO, этого достаточно. А мы почему-то начали дискутировать, что наши долгосрочные инвестиции - это инвестиции про срок на 10 лет. Да не надо. Надо чтобы просто люди акции покупали на первичном размещении, и этого будет достаточно для привлечения долгосрочных инвестиций", - полагает глава "СПБ биржи".

"В чем я Романа поддержу: объемы имеют значение. И сейчас рынок с точки зрения объема выглядит иначе, чем полтора года назад. И это сказывается, в том числе, на уровне защиты интересов инвесторов. И на мой взгляд все меры, которые, может быть, являются по своей форме направленными на защиту интересов инвесторов, но подавляют существующие объемы, еще больше эти объемы уменьшают, они являются контрпродуктивными для развития рынка, и скорее вредят интересам существующих инвесторов. И эмитентам тоже вредят. Я бы, например, на IPO не рассчитывал до восстановления объемов, сходных с теми, которые у нас были полтора года назад", - сказал Тимофеев.

Что касается изменения критериев признания инвестора квалифицированным, то, по мнению Горюнова, существует риск создать ситуацию, от которой очень долго уходили: "когда все российские посредники, которые могут, построят инфраструктуру за пределами РФ". "Регулятор может считать, что он может аккуратно здесь всех зажимать, но все просто приведет к тому, что появится инфраструктура за пределами РФ. Можем продолжать запрещать какие-то бумаги покупать, еще что-то, но люди не согласны с этим, и они получат инфраструктуру, где они могут все это делать просто за пределами нашей регуляции", - предупредил Горюнов.