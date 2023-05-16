РФ не намерена публиковать данные о суммарном количестве боеголовок в рамках ДСНВ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Москва не планирует публиковать данные о суммарных количествах боеголовок в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в ответ на соответствующую публикацию США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не будем", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали, коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Мы это через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации, исходя теперь из совершенно других подходов и принципов, - ДСНВ приостановлен", - подчеркнул Рябков.

Как следует из данных, опубликованных американским Госдепартаментом, США, по состоянию на 1 марта текущего года, располагали 1419 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Это меньше, чем максимально допустимое количество, указанное в ДСНВ (1550 единиц).