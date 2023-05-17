Министр спорта открыл в МГУ Центр прогресса студенческого бокса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В МГУ имени Ломоносова прошла церемония открытия Центра прогресса студенческого бокса. В ней принял участие министр спорта Олег Матыцин.

Он напомнил, что университет имеет славную спортивную историю - в 2023 году исполнится 90 лет со дня основания кафедры физкультуры МГУ. Он также поблагодарил руководство вуза за то, что оно уделяет много внимания боксу.

Глава Минспорта поблагодарил за помощь в создании центра Федерацию бокса России, а также поздравил россиян с медалями чемпионата мира, который недавно прошел в Узбекистане.

"Поздравляю нашу федерацию и президента Международной федерации бокса Умара Кремлева за то, что звучат наш гимн звучит и демонстрирует, что Россия - сильная страна, готовая к любым испытаниям", - сказал Матыцин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко выразила надежду, что бокс заинтересует как можно большое студентов.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира-2023 сборная России завоевала две золотые и четыре бронзовые медали.