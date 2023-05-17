Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Министр спорта открыл в МГУ Центр прогресса студенческого бокса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В МГУ имени Ломоносова прошла церемония открытия Центра прогресса студенческого бокса. В ней принял участие министр спорта Олег Матыцин.

Он напомнил, что университет имеет славную спортивную историю - в 2023 году исполнится 90 лет со дня основания кафедры физкультуры МГУ. Он также поблагодарил руководство вуза за то, что оно уделяет много внимания боксу.

Глава Минспорта поблагодарил за помощь в создании центра Федерацию бокса России, а также поздравил россиян с медалями чемпионата мира, который недавно прошел в Узбекистане.

"Поздравляю нашу федерацию и президента Международной федерации бокса Умара Кремлева за то, что звучат наш гимн звучит и демонстрирует, что Россия - сильная страна, готовая к любым испытаниям", - сказал Матыцин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко выразила надежду, что бокс заинтересует как можно большое студентов.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира-2023 сборная России завоевала две золотые и четыре бронзовые медали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Захара Прилепина

Захару Прилепину проведут еще одну операцию

Рост заболеваемости корью объяснили увеличением числа россиян без иммунитета к болезни

Рост заболеваемости корью объяснили увеличением числа россиян без иммунитета к болезни

МИД РФ объяснил ограничения на использование счетов финскими дипмиссиями в России

Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Убийство Владлена Татарского

Гражданина Украины объявили в розыск по делу об убийстве Владлена Татарского

Дипломатическое противостояние

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });