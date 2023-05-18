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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Кремле не опасаются участия в саммите G7 дружественных России стран

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных России государств не вызывает опасений у Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами. Но, конечно же, эти отношения никоим образом не должны быть антиподом отношений с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами", - сказал он.

Саммит G7 пройдет 19-21 мая в префектуре Хиросима.

Дмитрий Песков G7 Япония
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