Экономике России потребуется еще 2,5 млн работников к 2030 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Антон Котяков считает, что к 2030 году экономике страны потребуется еще 2,5 работников.

"Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, ещё 2,5 млн занятых", - сказал Котяков в пятницу на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Он сообщил, что ежегодно учреждения профессионального образования выпускают 1,4 млн выпускников.

Министр напомнил, что с сентября на портале "Работа России" будет запущен новый сервис - "Стажировки и практики". "В единой открытой базе будут объединены все предложения о стажировках. Учащиеся смогут свободно откликаться на них, а работодатели высылать предложения на практику для более успешных соискателей со всей страны".

Он подчеркнул, что в следующем году будет создана единая общероссийская база предложений о целевом обучении.