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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Российские военные нанесли ночью ракетный удар по центрам подготовки подразделений ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российская армия ночью нанесла удар корабельными ракетами по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, складам вооружения иностранного производства, нарушив снабжение резервов украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

"В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков ВСУ Минобороны
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