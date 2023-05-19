Путин назвал силой России ее многонациональность

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Культурное и национальное многообразие России - это не ее слабость, а сила, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они (противники России - ИФ) исходили и исходят из того, что культурное и национальное многообразие России - это наша слабость. Жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила, особая и всепобеждающая сила России", - сказал Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям в пятницу.

По его словам, противники России говорят о том, что ее нужно поделить на десятки мелких государственных образований.

"Понятно для чего, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет", - сказал он.

"Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами с их расистскими неоколониальными подходами, с утверждением о некой исключительности одних и ущербности других народов, с привычкой делить народы на первый, второй и третий сорт. Мне кажется, у них есть еще и высшие, которые считают себя даже выше своих союзников", - заявил президент.

"Именно разнообразие делает нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что добрые и искренние отношения народов России друг к другу формировались на протяжении многих веков. При этом бывали и "ссоры, размолвки, противоречия". Конечно, в истории нашего многонационального народа за тысячу лет все было, как в любой семье бывает", - сказал глава государства.

"Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз", - подчеркнул Путин.