Путин провел встречу с Кадыровым

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в Пятигорске провел отдельную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 19 мая, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, 20 мая президент планирует встречи с руководителями других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в пятницу Путин провел в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. "После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе", - сказал Песков.

В СКФО входят семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.