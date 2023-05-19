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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Путин провел встречу с Кадыровым

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в Пятигорске провел отдельную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 19 мая, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, 20 мая президент планирует встречи с руководителями других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в пятницу Путин провел в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. "После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе", - сказал Песков.

В СКФО входят семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.

Владимир Путин Пятигорск Чечня Рамзан Кадыров
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