В Калининграде случился пожар в отеле Marton Palace

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде тушат пожар в отеле Marton Palace на улице Богдана Хмельницкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар произошел на верхних этажах на площади порядка 100 кв. метров. Пожару присвоен второй уровень сложности. К месту направлены дополнительные расчеты", - сказали в пресс-службе.

Людей из гостиницы эвакуировали.

Телеграм-канал управления уточнил, что в здании загорелась обшивка фасада и к моменту прибытия на место первого подразделения площадь горения составляла около 300 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:30, в 14:42 пожар локализовали.