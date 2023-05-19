Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Калининграде случился пожар в отеле Marton Palace

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде тушат пожар в отеле Marton Palace на улице Богдана Хмельницкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар произошел на верхних этажах на площади порядка 100 кв. метров. Пожару присвоен второй уровень сложности. К месту направлены дополнительные расчеты", - сказали в пресс-службе.

Людей из гостиницы эвакуировали.

Телеграм-канал управления уточнил, что в здании загорелась обшивка фасада и к моменту прибытия на место первого подразделения площадь горения составляла около 300 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:30, в 14:42 пожар локализовали.

Калининград МЧС Marton Palace
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" с июля будет выполнять по два рейса в неделю в кубинский Варадеро

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию

Источник опроверг прекращение поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

Greenpeace признан нежелательным в РФ

Greenpeace признан нежелательным в РФ

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

Путин потребовал проводить миграционную политику исходя из интересов россиян

Путин потребовал проводить миграционную политику исходя из интересов россиян

Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли ночью ракетный удар по центрам подготовки подразделений ВСУ

Патрушев сообщил о продвижении радиоактивного облака с Украины в Европу

Николай Патрушев заявил о причастности спецслужб США к убийствам Дугиной и Татарского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });