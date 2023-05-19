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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Белоусов и Мустафаев обсудили развитие транспортного сотрудничества Азербайджана и России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации проекта развития МТК "Север - Юг".

Как отмечает "Интерфакс" встреча Мустафаева и Белоусова состоялась на "полях" XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

"На встрече также была подчеркнута необходимость синхронизации мер ликвидации узких мест на железнодорожной инфраструктуре, автодорогах, включая обходы Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, в пунктах пропуска и в части транспортно-логистических центров", - сообщает правительство России.

Кроме этого, Мустафаев и Белоусов обсудили создание единого оператора железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, России и Ирана.

Азербайджан Андрей Белоусов Россия Шахин Мустафаев
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